SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque agir com mais sabedoria, a fim de evitar se envolver em polêmicas, visto o encontro Lua-Saturno sob tensão com Urano. Sua habilidade ao lidar com as pessoas tende a ficar em evidência com Lua, Mercúrio e Marte harmonizados, o que agrega pessoas em torno de suas ideias e ações.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos