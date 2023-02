CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Procure ser mais respeitosa no trato humano. Reflexões profundas e que contem com um forte senso crítico tendem a aflorar agora, o que faz você se posicionar com firmeza com relação a seus valores e objetivos, visto que a Lua se harmoniza a Urano, Mercúrio e Plutão.

