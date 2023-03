LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque se mostrar discreta, além de evitar criar expectativas que fogem da realidade, fazendo com que as pessoas não consigam cumprir. Procure lidar diplomaticamente com conflitos territoriais. Suas necessidades emotivas podem encontrar barreiras no entorno imediato.

