ÁRIES (21/3 a 20/4)

Neste período, é essencial que você perceba o quanto as coisas que acontecem em sua vida são consequências das crenças que você alimenta. Suas imagens mentais tendem a se materializar, portanto cultive penas pensamentos construtivos e felizes.

TOURO (21/4 a 20/5)

Priorize suas responsabilidades. Sua impulsividade leva você a buscar prazeres de forma perigosa. Planeje sua vida, pois, as melhores coisas da vida são coisas simples. Estabeleça uma sintonia entre pensamento e emoção, através de meditação.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho. Seu espírito solidário será determinante para o sucesso. O que for plantado será reconhecido e novas portas podem se abrir em pouco tempo. Este é um ótimo momento para explorar sua sexualidade. A fase também é boa para o setor financeiro: invista.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Esse período exige da sua parte uma postura mais aberta para lidar com os problemas cotidianos. Chegou o momento de abrir mão dos medos a fim de se empenhar para encontrar soluções práticas. Flexibilidade é a palavras de ordem! Bom momento amoroso.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Chegou a hora de ficar um pouco mais os pés no chão. Pode parecer algo óbvio para você, mas tem o habito de fazer isso? Viajar é uma delícia – internamente também. É preciso viver um pouco mais a realidade. Busque se divertir mais.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Amor. Você viverá um período de contentamento especial. Aguarde boas novidades. Trabalho: Procure não misturar questões pessoais com trabalho nunca dá certo.. Preste atenção nisso e prudência! Busque passear com seu amor onde tenha muito verde.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Este é um dos momentos em que a vida oferece um cenário propício para a expressão da sua singularidade. É tempo de desfrutar a potência máxima de sua criatividade e a capacidade de expressá-la. Seja mais independente. Não tenha medo de inovar no amor.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho. Há até uma mãozinha de sorte por perto. Portanto, encare as mudanças possíveis e não adie o que tem solução imediata. O momento astral é favorável para tomar decisões importantes. Os caminhos estão abertos para concretizar seus desejos.

SAGITÁRIO (21/11 a 21/12)

Trabalho. Período favorável para as finanças. Os negócios realizados nesta fase deverão ter um resultado satisfatório. Terá muita segurança e precisão nas decisões, o que facilitará todos os setores da sua vida. Amor: muita harmonia, paz e felicidade.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

As relações pessoais e profissionais serão tema destes dias. Aproveite para melhorá-las e aprender mais sobre cooperação. Nesse período, você estará generoso com os amigos. Socialize-se! Novas pessoas podem entrar em sua vida. Você irá se destacar no setor social.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho. Aproveite o pique destes dias e agite a sua vida profissional. Um bom impulso vai ajudar na concretização de seus planos, Os astros estão estimulando a criatividade e assim sendo, poderá produzir coisas originais. Finança. Entrada de bom dinheiro.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Você vera os resultados de sua persistência neste momento. Sua visão empreendedora está em alta. Então aproveite para iniciar novos projetos.