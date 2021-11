ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: a carreira tem um bom sopro de otimismo. Escreva suas metas de sucesso em um lindo caderno e siga-as com determinação. Amor: humor e romantismo junto da pessoa amada. Nesta fase será mais fácil realizar desejos.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: perder tempo com o que não dá resultados? Nem pensar. As certezas ainda não existem, mas no céu de agora as facilidades são explícitas. Aproveite todas. Amor: é momento de união. Saúde boa. Reorganize a casa e invista nas relações familiares.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Ótimo período para a expansão. Aproveite as oportunidades e se prepare para recebê-las. Capacidade para assuntos comerciais e sociais. Muitos amigos, alegria e entusiasmo.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Sorria. Com um pouco de otimismo você resolverá seu problema sentimental. Período excelente para compra de imóveis. Qualquer transação será favorecida. Você deve parar de se atormentar senão tornará sua vida muito difícil. Associações favorecidas.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Gaste um pouco em prol de sua qualidade de vida. Faça o que dá prazer e cuide de sua aparência. Mas saiba administrar o dinheiro. Capriche nos relacionamentos. Tanto quanto puder.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Dia favorável. Trabalho: uma grande reorganização no seu ambiente profissional trará coisa boa pra você. Amor: à noite desligue-se e aproveite ao lado da pessoa amada. Saúde regular. Mantenha-se resistente aos seus planos. Cuide do relacionamento e comece a agir.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Dia favorável. Trabalho: boa produtividade ao trabalhar entre pessoas positivas. Amor: surpresas agradáveis vindas da pessoa amada. Amores sérios recebem bênçãos vindas do céu.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tendência romântica nesse período. Aproveite para um jantar a luz de velas ou para escutar música suave em boa companhia. O contato humano lhe fará muito bem; você se sentirá revigorado e protegido contra as arestas do mundo. Bom momento no campo afetivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Influenciado por astros na sua casa relativa à religião, as suas relações com o Criador, nessa fase deve rever suas crenças, sua fé, considerando as transformações ocorridas dentro de si.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

No trabalho, evite desenvolver tarefas individuais, pois as atividades em equipe contam com boas energias. Converse com seus amigos e resolva mal entendidos. No contato com a pessoa amada, tente compreender os pontos de vista dela. Bom momento no campo amoroso.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Mau humor não está com nada. Mude algumas atitudes. Sem perceber, você pode estar ferindo pessoas de bem. Atraia generosidade e se sentirá mais leve. Melhoras na vida profissional dos nativos deste signo. Certamente ganhará as disputas e terá muita arte.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure se entender com as pessoas ao redor. Cuidado com a sinceridade. Você está passando por uma fase positiva, o que ajuda na convivência social. Aproveite o poder de expressão para defender seus projetos. Bom momento no campo familiar.