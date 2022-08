LEÃO (23/7 a 22/8)

É importante ser cuidadosa ao lidar com as pessoas, pois a Lua ingressa na casa dos relacionamentos. Contratempos ligados ao cotidiano podem pedir posturas práticas e emocionalmente reservadas, já que Lua e Plutão seguem no setor das rotinas e estão em tensão com Urano, Marte e Vênus.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos