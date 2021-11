ÁRIES (21/3 a 20/4)

Aprenda novas técnicas para fazer o seu serviço melhor. Procure inovar o que faz para ter condições de competir melhor. Uma onda de boas oportunidades está vindo aí. Dinheiro: chances de novos ganhos. No amor, felicidade se aproxima de você.

TOURO (21/4 a 20/5)

Um mar de ideias criativas poderá lhe deixar muito otimista. Excelente momento, para você produzir trabalhos interessantes. Aproveite seu talento em alta para se destacar profissionalmente. Dinheiro: boa grana à vista! No amor, alguém lhe fará muito feliz.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Preserve a qualidade do seu trabalho e obterá maior retorno financeiro nesse ano. Entenda o momento como um investimento necessário para o seu futuro. Dinheiro: fase de prosperidade financeira. No amor, a sintonia cresce a dois. Romance em alta.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Pessoas que não estão nem aí para você, tendem a lhe pedir dinheiro emprestado! Chegou a hora de você se libertar desses aproveitadores. Manter boa distância deles será uma atitude sábia! Dinheiro: o período marcará boa presença no seu bolso! No amor. Êxito amoroso.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Bom momento para fazer investimentos atrevidos na sua atividade. Do contrário, tudo ficará na mesma. Uma ajuda de uma pessoa competente poderá lhe ajudar progredir. Dinheiro: sucesso com vendas. No amor, invejável afetividade na vida a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Rivalidades de pessoas invejosas podem atrapalhar o bom desenvolvimento do seu serviço. Ignore essas pessoas e siga em frente. Assim, progredirá. Dinheiro: tudo indica que terá mais êxito agindo individualmente. No amor, clima de elevada paixão.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Seu desempenho no serviço atrairá olhares dos seus superiores. Seu trabalho será reconhecido e lhe trará satisfação. Diversão: você não precisará se divertir? Dinheiro: elevação de ganhos. No amor, o seu lado romântico fortalecerá o romance.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muito entusiasmo gerado por importantes perspectivas profissionais. Ótimos serviços que estão sendo realizados garantirão prosperidade e muita tranquilidade. Dinheiro: promete ser abundante se trabalhar com afinco. No amor, alegrias na vida afetiva.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Júpiter, regente deste signo, assinala que tarefas atrasadas, agora, irão ter seu término com pleno êxito. Dinheiro: a contenção de desperdício será fundamental para aumentar os seus ganhos. No amor, bom momento para resolver assuntos afetivos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mesmo que você não tenha os meios para fazer as coisas como desejaria, continue lutando para concretizar seus objetivos. Dinheiro: período de boas oportunidades profissionais estão se aproximando e muita grana, também! No amor, aposte na felicidade na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Fase das mais movimentadas na vida profissional, com mais serviços e mais ganhos. Diversão: você precisa relaxar. Busque um pouco mais de diversão para melhorar o seu humor. Dinheiro: poupe mais, tá? No amor, romantismo em alta e alegria à vista!

PEIXES (20/2 a 20/3)

A prosperidade sempre traz uma dose de esforço e muita ação. Esse é o seu melhor momento para agir e progredir. Lá na frente, o sucesso lhe aguarda! Dinheiro: fase de crescimento financeiro. Batalhe para merecer isso! No amor, alegrias na vida a dois.