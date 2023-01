CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

É importante conciliar as demandas com as responsabilidades do dia a dia. Você tende a ampliar os horizontes pessoais e a assumir uma postura ousada com relação às oportunidades devido a um aflorar de ideias, pois a Lua se harmoniza a Sol, Mercúrio e Urano.

