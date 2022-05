ÁRIES (21/3 a 20/4)

Na profissão, haverá excelentes perspectivas. Você está mais consciente do seu potencial como pessoa. Sua percepção do valor das coisas se eleva e favorece os ganhos materiais. Concentre-se no presente e deixe o futuro nas mãos de Deus.

TOURO (21/4 a 20/5)

Esse período lhe abre chances de mudanças. Aproveite para conseguir a recompensa merecida por seus esforços. A paixão toma conta de você, por isso aproveite. O dia favorece as compras, viagens, mudanças e trabalhos domésticos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento agradável. Sua cabeça pensa com mais clareza e boa vontade, e está receptiva a novas ideias. A Lua favorece a criatividade e seu uso na solução de problemas. Procure maneiras diferentes de encarar essas questões. Isso será muito importante para você.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Você terá entusiasmo para agir a favor de suas motivações e interesses pessoais. Seja ousado em seus planos e ações práticas. Uma forte vitalidade fará com que você ultrapasse obstáculos, inclusive aquele que não deixa você chegar perto de uma pessoa especial.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Uma forte vitalidade fará com que você ultrapasse os obstáculos mais críticos. Você terá um grande impulso e entusiasmo para agir a favor de suas motivações e interesses pessoais. Seja ousado em seus planos e ações práticas. Tente melhorar sua qualidade de vida.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Nas finanças, boas oportunidades estão a caminho. Prepare-se! Trabalho: O dia começa de maneira especial para você. Mas é do modo como você se relaciona com todos que dependem os resultados a partir de agora. Converse com alguém sobre as suas novas ideias.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalhe o autoconhecimento e busque novas perspectivas. É um momento positivo para formar alianças, sobretudo no âmbito profissional, concentrando esforços em prol de um bem comum. Concentre sua energia no que lhe trouxer mais prazer.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No plano familiar a fase é de muita paz e tranquilidade. No plano financeiro, brevemente poderá receber uma graninha extra. Terá maior acessibilidade e saberá travar acordos. Positivo para conquistar parcerias e desenvolvimento de planos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Muita facilidade com as palavras e com os gestos sempre elegantes. Maior receptividade com as pessoas. Você estará animado e combativo. Aproveite essa dose extra de gás para resolver coisas que estão pendentes. No plano sentimental você encontrará muito apoio.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

No campo profissional, muitos dos seus projetos podem se realizar nesse período. Organize-se melhor profissionalmente, seja através do estudo ou de algum aprimoramento técnico. Sua ambição agradece. O período de sintonia com o Cosmos é de alegria.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O Sol lhe dá mais carisma e capacidade de se impor, atraindo a atenção e a confiança das pessoas que te cercam. Amizades agradáveis com pessoas do sexo oposto. Use todo o seu magnetismo e promova o seu progresso pessoal. Você será valorizado ao máximo.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Está em busca de um emprego? Fique feliz porque a sorte está do seu lado. Mostre interesse e tudo dará certo. Confie mais em si e enfrente as crises emocionais com firmeza. O astral estará favorável às relações sociais e afetivas. Encontre-se com os amigos.