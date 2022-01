ÁRIES (21/03 a 20/04)

Através da criatividade e da ousadia você poderá conquistar novos horizontes. O momento é propício para tomar decisões e fazer escolhas para sua vida. Saiba seguir o melhor caminho de forma responsável. Aproveite o incentivo da entrada do Sol na área familiar.

TOURO (21/04 a 20/05)

No entanto, tenha bastante atenção no que diz respeito às suas economias. Procure checar tudo direitinho e faça as coisas de forma correta. Aproveite a boa fase. Coloque novas metas para desenvolver o que deseja no trabalho ou na vida pessoal.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Nada de amizades coloridas, você quer algo mais sólido, mas duradouro. Nada de emoções baratas. Renove as esperanças para que tudo mude para melhor. Colabore com quem se aproximar de você, vai lhe fazer muito bem. Bom momento no campo espiritual.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Procure aceitar o desfecho natural das coisas. Você precisa ser mais leal com a pessoa amada, pois seu relacionamento pode enfrentar uma crise. Bom período para resolver pendências anteriores ou desentendimentos passados.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Para conseguir o que almeja, tenha mais fé! Muito do que acontece agora passa longe de qualquer programação. O clima à sua volta é simpático, receptivo e de apoio total às suas ideias. Capriche. Momento propício para iniciar uma grande amizade, que lhe trará benefícios.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Olho vivo! Não confunda persistência com teimosia. É importante saber ouvir a opinião alheia e, ainda que ela não seja muito convincente, agir de forma flexível, justa e respeitosa. Período de leveza e descontração aumentam seu charme e tornam sua companhia mais agradável.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Uma fase mais romântica e idealista está por vir, então, concentre-se nos seus desejos e realize-os. É tempo de pensar em obter consideráveis ganhos financeiros, especialmente porque este momento é particularmente propício para investimentos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No plano profissional, pode pintar nesse período, aquela promoção tão esperada. Você quer liberdade, brilho, beleza e graça na sua vida. Seus sentimentos estão fluindo maravilhosamente. Você está vivendo com mais liberdade para se aproximar das pessoas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O período é ótimo para assinaturas de papéis e contratos novos de trabalho e quem sabe até uma união? Coloque alegria em sua vida. Equilíbrio na esfera material. Segurança nas decisões e no trato com as pessoas. Fase carregada de romantismo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Ao se alimentar de pensamentos positivos, você tende a ser mais otimista e capaz de contornar as mais diversas situações. É tempo de empregar a criatividade para ser bem-sucedido nos empreendimentos. Você está muito predisposto (a) a convites e bons projetos.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Tolerância e muita compreensão para com as pessoas queridas tornarão o seu dia particularmente agradável. O momento é positivo para sua popularidade. O Sol lhe dá poder de realização de suas ideias. Poderá ter uma vida afetiva dentro dos padrões.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Na vida afetiva, o momento poderá trazer interesses variados e amizades. Invista em seus estudos nesta fase. Preste atenção às novas oportunidades. Você se comunica com mais facilidade e isto ajuda a defender suas ideias.