ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: atividades criativas e intelectuais estão protegidas, facilitando e melhorando a sua produtividade. Vale ressaltar que um novo período pessoal inicia-se agora para você. Reprise seus objetivos e defina ainda mais todos os seus propósitos. Bom momento intelectual.

TOURO (21/4 a 20/5)

Cuidado com seu dinheiro. É importante que você não misture negócios com prazer. Procure economizar e só gaste com aquilo que você realmente precisa. Coloque novas metas para desenvolver o que deseja no trabalho ou na vida pessoal. Aproveite a boa fase.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nada de amizades-coloridas; você quer algo mais sólido, mas duradouro. Nada de emoções baratas. Renove as esperanças para que tudo mude para melhor. Colabore com quem se aproximar de você, vai lhe fazer muito bem. Bom momento no campo espiritual.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Bom período para você procurar resolver pendências anteriores ou desentendimentos passados. Pessoas do passado podem ressurgir e provocar profundas mudanças em sua vida.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Assuma um papel de liderança. Aproveite seu senso de equipe e seu carisma, que ajudam você a atrair as pessoas neste momento. Bom momento no campo emocional.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Avalie a possibilidade de investir em formas de capacitação. Amor: o clima é de romance, conquista sedução e amores idealizados. Pode ser ótimo, mas também pode distorcer a realidade e acabar em desapontamento por expectativas demais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

No amor, que tal promover bons momentos a dois. Trabalho: uma nova estrutura está sendo construída profissionalmente. E para ser forte, ela segue em ritmo lento, cansativo às vezes. Não desanime porque vale a pena. Uma fase mais romântica e idealista está por vir.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

No plano profissional, pode pintar neste período, aquela promoção tão esperada. Você quer liberdade, brilho, beleza e graça na sua vida. Seus sentimentos estão fluindo maravilhosamente. Você está vivendo com mais liberdade para se aproximar das pessoas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O período é ótimo para assinatura de papéis e contratos novos de trabalho e quem sabe até uma união? Coloque alegria em sua vida. Equilíbrio na esfera material. Segurança nas decisões e no trato com as pessoas. Fase carregada de romantismo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

A energia da semana é ótima para troca de ideias e opiniões a fim de se projetar socialmente. Suas parcerias profissionais estão favorecidas, evidenciando afinidades e fortalecendo o espírito de equipe. É tempo de empregar a criatividade para ser bem-sucedido.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É possível que você se sinta seguro, tendo força e confiança da sua capacidade de se aventurar por esta viagem que é viver. É tempo de se preparar para enfrentar os próximos desafios com mais vigor. O momento é positivo para a sua popularidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Seu lado extrovertido e sociável está em alta, o que pode ajudar você a ter jogo de cintura no trabalho. Aproveite para formar parcerias e trocar ideias.