ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure dar valor às práticas inovadoras e recursos tecnológicos, como indica a harmonia Lua-Urano. A Lua Cheia no setor do trabalho tende a melhorar seu senso de responsabilidade, além de elevar o grau de dificuldade dos desafios, pois encontra Plutão.



TOURO (21/4 a 20/5)

Devido a Sol e Mercúrio em tensão com a Lua, procure ter ponderação e diplomacia ao expor suas ideias para o entorno. Seu potencial reflexivo tende a ficar melhor com a Lua Cheia em equilíbrio com Plutão no setor espiritual, o que gera avaliações críticas.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Mercúrio e Sol em tensão com a Lua podem apontar limitações materiais, por isso busque criar formas de lidar com o dinheiro. Afloram a capacidade de interiorização e forte pensamento crítico frente aos contratempos, visto que a Lua Cheia encontra Plutão no setor íntimo e ambos se harmonizam a Urano.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque não se deixar absorver pelos contratempos alheios, devido à tensão lunar com Mercúrio e o Sol. Os acontecimentos demandam maior capacidade de articulação interpessoal, visto o encontro da Lua Cheia com Plutão no setor de relacionamentos.



LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso evitar se sobrecarregar física e mentalmente, como alertam Mercúrio e o Sol em tensão com a Lua. Sua capacidade de gestão tende a se revestir de capacidade de transformar desafios em oportunidades, pois a Lua Cheia encontra Plutão no setor do cotidiano.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tente negociar e não impor, como alerta a tensão lunar com Sol e Mercúrio. O senso crítico apurado sobre as transformações que afetam a vida em comunidade tende a lhe fazer rever processos e dinamizar o dia a dia, já que a Lua Cheia encontra Plutão e ambos entram em harmonia com Urano.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure conciliar questões profissionais e domésticas, dada a tensão lunar com Mercúrio e o Sol. Demandas familiares tendem a aflorar, o que faz com que você se dedique na superação dos problemas e no usufruto das oportunidades, pois a Lua encontra Plutão e se harmoniza a Urano.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Como a tensão lunar com Mercúrio e o Sol sugere polêmicas, busque ter cuidado ao se expor e diplomacia ao lidar com atritos. O pensamento analítico e crítico tende a ganhar corpo com a Lua Cheia em harmonia com Plutão e Urano, o que ajuda com ideias originais.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Tente ser mais ponderada nos investimentos para não comprometer seu patrimônio, devido à tensão lunar com Mercúrio e o Sol. Suas habilidades práticas tendem a ganhar toques criativos com a Lua Cheia em harmonia com Plutão e Urano, o que lhe ajuda a aproveitar as oportunidades.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Busque cultivar inteligência emotiva no trato interpessoal, visto que Mercúrio e o Sol entram em tensão com a Lua. Sua trajetória tende a ser marcada por uma postura estratégica e fortemente comprometida, em que a Lua Cheia encontra Plutão.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Sol e Mercúrio em tensão com a Lua podem pedir discrição e diplomacia no trato humano. O recolhimento tende a se mostrar importante agora, a fim de dar espaço aos processos reflexivos e críticos frente ao que desafia sua vida, já que o referido astro encontra Plutão.



PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure adotar uma postura socialmente prudente frente à tensão lunar com Sol e Mercúrio. Sua percepção das pessoas pode ficar mais apurada nessa Lua Cheia, o que lhe ajuda a filtrar seus contatos, visto que o referido astro encontra Plutão e ambos se harmonizam com Urano.