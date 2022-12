TOURO (21/4 a 20/5)

Procure ser cautelosa com as finanças e evitar gastos em excesso sua energia, dada a tensão Lua-Marte. Uma jornada prazerosa tende a lhe aguardar frente à harmonia envolvendo Lua, Mercúrio, Vênus e Urano. Com isso, você se permite diversificar sua rotina, enquanto que dá originalidade às suas ações.

