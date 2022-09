CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

A qualidade do momento depende de saber lidar com as diferenças com diplomacia, dada a tensão Lua-Saturno. Você tende a ter um pensamento transformador, fazendo-lhe articular conversas profundas que estimulem as pessoas, visto os encontros entre Sol, Vênus, Lua, Urano e Plutão.

