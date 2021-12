ÁRIES (21/3 a 20/4)

Uma vida sem coisas novas não é interessante para você. Por conta disso, nesta fase as mesmices não lhe serão nada atraentes. Procure conhecer pessoas, faça cursos atraentes e vá atrás do que é inédito. Dê uma repaginada em tudo Bom momento no campo emocional.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: com paciência conseguirá entender as razões da pessoa amada. Trabalho: bom período para correr atrás de seus objetivos e fortalecer sua imagem. O senso de liderança está em alta e as pessoas atendem você. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Bom período para trabalho em sociedade. Lembre-se que nem tudo de que se gosta é viável e nem tudo que é viável nos interessa. Alguém pode aparecer contando vantagens. Não aceite propostas que não sejam do seu agrado. Procure abrir-se a novas perspectivas amorosas.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Momento positivo. Seus projetos estão em andamento sem maiores dificuldades. Você está numa jornada de autoconhecimento. Analise criticamente o que faz.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Você se aproxima mais das relações familiares nesta fase. É um bom momento para reforçar os laços com pessoas próximas. Compartilhe. Momento favorável às articulações no trabalho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Trabalho: ideias mil surgem a todo instante. Passe por um crivo e coloque em prática as que darão resultados em curto espaço de tempo. Não gaste energia com suposições.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Tenha motivação para buscar o que dê prazer, como momentos de diversão ao lado de pessoas que gosta. Preste atenção às oportunidades nesta fase. Busque novas áreas de interesse.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tendência conciliatória e pacifista, você poderá ver com clareza todos os ângulos da questão e agir de forma democrática. A partir daí você toma contato com outras ideias e verá que existem milhares de formas de se fazer as coisas. Tente, lute, busque.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Facilidade com as finanças e os negócios nesse período. Você deve encontrar pessoas com vontade de colaborar nesse setor; pode ter certeza de que melhores dias virão. Terá diversas oportunidades de sucesso, principalmente nas atividades profissionais.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Grandes expectativas podem resultar em decepções. Evite esperar demais dos outros para não se frustrar. Após um período complicado, o amor está em alta.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Possibilidade de conhecer pessoas novas e interessantes, trocar ideias, compreender e se sentir compreendido(a) Talvez as coisas não saiam exatamente como você queria, mas se você ligar no lado bom das coisas, poderá ter um dia muito animado e divertido. Número: 21.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: disposição para curtir a pessoa amada. Saúde: controle seus impulsos. Trabalho: é muito importante confiar nos colegas que lutam pelos mesmos objetivos. O que acontece de melhor tem o imprevisível por trás. E sua criatividade para dar conta dele.