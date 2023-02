ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente encarar os acontecimentos de forma objetiva, sem nutrir expectativas ou especulações. O encontro tenso da Lua com Marte, Vênus e Netuno pode destacar problemas para lidar com as questões da vida, aumentando consideravelmente os níveis de ansiedade.

