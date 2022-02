ÁRIES (21/3 a 20/4)

Bom momento para atividades comerciais, pois os astros favorecem os setores de compras e vendas. Lazer: que tal ler bons livros? Nas finanças, depois de uma fase de dificuldades, as finanças agora, vão trazer prosperidade. No amor, invista no seu lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

Use sua intuição antes de dar um importante passo. Para chegar onde deseja se faz necessário ter certeza de que o caminho estará livre para você chegar lá sem ter que retroceder. Nas finanças, êxito financeiro! No amor, realização amorosa está no ar!

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Terá que se esforçar muito para tornar o seu trabalho mais aceitável e lucrativo. O momento favorece pequenos negócios, pois o campo para eles está promissor. Nas finanças, bons negócios à vista. No amor, seja o portador da felicidade no seu lar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não permita que terceiros invadam sua privacidade. Afaste-se de gente intrometida, pois, além de não somarem pontos, elas podem lhe tirar do sério. Nas finanças, esse setor lhe dará alegrias nesse período. No amor, caminho livre para a felicidade na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Você tende a se sobressair na vida profissional, pois seu trabalho flui bem. Além de boa qualidade a produtividade tende a ser maior. As pessoas ficarão admiradas com sua eficiência. Nas finanças, situação estável. Amor: caminhos abertos para a felicidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Não será difícil lidar com os desafios ainda que sejam os mais difíceis, pois você recebe boas energias astrais e nada vai lhe desanimar de chegar lá! Nas finanças, você vê meios de crescimento financeiro. No amor. A felicidade flui no seu coração.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você enxerga melhor os aspectos estruturais de sua vida, sobretudo profissionais. Ótimo momento para fazer ajustes nas suas atividades. Nas finanças, perspectiva de avanço financeiro. No amor, ciúme não é com você, mas não precisa ser indiferente.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Uma ligação inesperada trará novas perspectivas de sucesso nas suas atividades. Uma boa proposta de trabalho não está descartada. Nas finanças, negócios promissores estão se aproximando! No amor, muita compreensão e harmonia na vida familiar.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Resultado do seu empenho na sua atividade vai chegar antes do esperado. Lazer: procure se descontrair. Que tal um jogo de salão ou ler um bom livro? Nas finanças, Júpiter indica êxito financeiro. No amor, nessa noite, possível encontros agradáveis.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Um pequeno negócio poderá se tornar mais lucrativo. Conquistas profissionais não estão descartadas nesse período. Sua força criativa vai proporcionar grandes trabalhos. Nas finanças, seu negócio tende a aumentar seus rendimentos. No amor: paz e alegria na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Você se sobressai na vida social. A presença de alguém vai lhe fazer muito feliz. Nas finanças, os negócios conjuntos devem prosperar, pois a fase favorece associações. No amor, os relacionamentos fluem harmoniosamente. Muitas alegrias na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A união dos esforços aumenta a produtividade no setor de trabalho. Esteja aberto para as inovações e progresso profissional. Nas finanças, potencial de negociar pode gerar muita grana. No amor, Vênus acena uma fase de muita felicidade na vida familiar.