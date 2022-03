ÁRIES (21/3 a 20/4)

Pare de tentar colocar as coisas como você quer, sempre a força, deixe que os fatos aconteçam naturalmente. Momento favorável para a vida profissional. Sua objetividade e determinação farão com que atinja seus objetivos. Bom momento no campo amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

O aprimoramento de seus potenciais é uma forma inteligente de se preparar para eventuais mudanças externas ou internas. É tempo de dar asas à imaginação e trabalhar para transformá-la em realidade. Bom momento no campo sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Muita intuição e sensibilidade: disposição bondosa e generosa, apesar de um tanto excêntrica. Seus amigos vão se divertir muito com o seu novo senso de humor. Deixe fluir por intermédio de você o espírito de fraternidade, sem pieguices. É bom o sentimento de união.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

O seu futuro depende de sua força de vontade. Se você fizer uma viagem curta nesse período, o otimismo logo voltará e com ele, o bem-estar físico. Descanse o suficiente e mãos à obra. No plano familiar receberá notícias de pessoa distante. Fique atento as novidades.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você se sente confiante para aproveitar atividades de lazer hoje. Sua postura conciliadora, pacífica ameniza os possíveis conflitos entre amigos. O querer aliado a pensamentos positivos, principalmente nestes dias, recebe total aprovação dos céus.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Com tantas possibilidades na sua frente, é natural que você fique na dúvida. Não decida nada de uma hora para outra. Planeje tudo. Em compensação, vai achar fácil falar de tudo o que tem a ver com os sentimentos. Bom momento no campo espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Curta os dias com paixão, sem se preocupar com o futuro. Se tiver oportunidade, marque uma viagem para os próximos dias. Tudo o que envolva alegria e descontração requer um espaço especial. Bom momento no campo financeiro.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Um antigo romance poderá renascer e trazer muitas alegrias. Tudo caminha com sucesso. Muita movimentação na sua vida social. Você está atento, em cima de todos os lances. A capacidade de liderança está no auge, por causa da sua força, determinação e simpatia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aposte em si e esteja aberto para as associações. Fique mais atento às oportunidades oferecidas pelos outros. Procure ficar disponível para as novas possibilidades de conhecer lugares e pessoas. Sucesso em atividades em que busca resultados a longo prazo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Nesse período, procure ter cuidado com novos conhecimentos, pois existe a possibilidade de aproximação por mero interesse. Não se envolva demais com pessoas misteriosas.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Período movimentado em sua vida particular e o trabalho. Viagens, contratos importantes e mesmo problemas referentes à sua casa deverão ser tratados com total confiança. Procure segurar o seu ente querido com uma super dose de amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Quando amores não vão bem, o que mais vai? Nestes dias eles estão abençoados. E para que continuem assim é preciso que você dê uma mãozinha. Crie um ambiente de tranquilidade e perceberá como são incríveis os projetos que pode desenvolver com seus talentos.