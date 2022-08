LEÃO (23/7 a 22/8)

Tente investir em planejamento, beneficiado pela harmonia Lua-Mercúrio. Afloram suas ambições profissionais com Lua e Urano se aproximando no setor do trabalho. Isso lhe faz ter uma atuação mais audaciosa, embora a tensão com Vênus e Saturno possa alertar contra o individualismo e a arrogância.

