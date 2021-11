ÁRIES (21/3 a 20/4)

Sua habilidade profissional lhe ajudará a contornar as limitações de orçamento desta fase. Nas finanças, brevemente, você conseguirá a desejada estabilidade financeira, mas terá que correr atrás de seus interesses. No amor, convívio feliz em família.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não vão faltar programas leves para você relaxar. Embarque nessa, pois isso, aliviará tensões emocionais provenientes de excesso de trabalho. Nas finanças, siga sua intuição e fará bons negócios. No amor, proteja o relacionamento contra intriga.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você estará em evidência em seu trabalho pela dedicação e maior produtividade. Uma coisa boa está a caminho. Fique alerta para aproveitar o que pintar. Nas finanças, ótimos ganhos através de bons negócios. No amor, seja tolerante com quem te ama.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Não espere. Faça você mesmo as coisas acontecerem: corra atrás de interesses. Esse é o momento para você transformar o que não está bom em algo melhor! Nas finanças, os astros prometem melhoras nesse setor. No amor, a Lua estimula amizades sinceras nesse período.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tudo deve fluir bem em suas atividades profissionais, pois o Sol, regente deste signo, estimula o desenvolvimento de setores de trabalho. Mexa-se! Nas finanças, irá se surpreender com seu poder de poupar. No amor, sem saber como, estará mais feliz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Um novo serviço não está descartado, pois a fase acena oportunidades profissionais. Nas finanças, você terá chance de mostrar os seus talentos e faturar acima do normal. No amor, cuidado com a teimosia e ouça também a pessoa amada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Valorize o que você tem e não abra mão do que conquistou com muito trabalho. E quem quiser lhe tirar algo do seu patrimônio que vá trabalhar! Nas finanças, não empreste dinheiro, pois tende não o ver mais! No amor, felizes momentos no lar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Não ouse demais. Cuidado com ideias extravagantes, pois elas não oferecem a menor segurança nas iniciativas profissionais. Vá com calma! Nas finanças, muito cuidado para investir o seu dinheiro: a maré não ta pra peixe! No amor, clima de muito afeto.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os negócios estarão ativados, entretanto, você só poderá fazer o que estiver a seu alcance! Nas finanças, você poderá ver mais vezes a cor do dinheiro através de ótimos negócios. No amor, prepare o seu coração para tanta felicidade que está vindo.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Mudanças no setor profissional podem trazer um ganho de flexibilidade e aumento de produtividade. Nas finanças, nesse período vale a pena investir em pequenos negócios devido o rápido retorno de capital. No amor, sucesso na vida amorosa ou na vida conjugal.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Pode surgir um imprevisto no seu trabalho e atrasar a execução das tarefas diárias. No final do dia não haverá prejuízo algum. Nas finanças, maiores ganhos à vista! No amor, corra atrás do que possa lhe fazer feliz. Vida conjugal em alta promete momentos maravilhosos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Avanços na carreira devem ser prioridade do momento. Um curso de aperfeiçoamento pode lhe ajudar crescer profissionalmente. Nas finanças, Netuno e Júpiter protegem seus investimentos. No amor, você pode viver uma relação maravilhosamente feliz.