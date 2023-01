CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seu senso de oportunidade pode aflorar na gestão do trabalho. Contudo, é possível se eleve a carga de estresse se eleve. As incompatibilidades que dificultam o entendimento com seus pares tendem a ser superadas com Mercúrio saindo da retrogradação, o que favorece acordos.

