ÁRIES (21/3 a 20/4)

A fase promete mudanças e vai ser necessário refletir muito sobre suas metas. O sucesso na área profissional está apontando e isso lhe dará mais firmeza para tomar difíceis decisões. Procure apreciar as belezas naturais. Um novo ciclo se inicia e nele você ocupa lugar.

TOURO (21/4 a 20/5)

O período é positivo para sua área de relacionamentos e seu setor comunicativo. Você melhora o convívio com as pessoas e fortalece laços de confiança. Tenha mais objetividade. Momento de fazer escolhas. Não dá para ter tudo. Sempre se perde o não escolhido.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Pessoas benquistas socialmente muito deverão contribuir para sua elevação neste dia. Contudo, você não deve se mostrar demasiadamente orgulhoso, procure dar um pouco mais de atenção às pessoas queridas. Permaneça em contato com a natureza.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Use do seu senso de humor, coloque em prática a sua capacidade de criar um clima alegre. Você deve procurar espaços abertos. Este período está trazendo muito movimento e novidade para a sua vida afetiva. Você passa por um bom momento no campo sentimental.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Hoje você se sentirá mais confortável em seu ambiente familiar. Busque o prazer nas coisas simples da vida. Dedique-se mais às pessoas de que gosta. Na vida afetiva, você deve deixar as desconfianças de lado, se quer realmente ser feliz.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O romance está cada vez melhor (para quem tem) e mais próximo (para quem ainda não tem). Um pequeno recado; controle o medo e seja generoso. A vida está sorrindo para você. Planejar e concretizar são as palavras que definirão seu sucesso profissional.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: Estes serão dias muito bons. Com a certeza de dar conta do recado, dê início a projetos de longo prazo, mas redobre a atenção ao fazer parcerias. Por enquanto, ao menos. Momento propício para dar um novo brilho na sua imagem social.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Paciência e tolerância no relacionamento com as pessoas, principalmente em se tratando de vida amorosa. Aliás, este setor estará bastante harmônico, e você terá grandes alegrias na companhia da pessoa amada. Aproveite este astral muito positivo.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Nesse período, o céu vai lhe ajudar a perceber como a estabilidade financeira é importante para a sua segurança emocional. Você vive um bom momento no campo profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: Expectativas demais sempre precisam de um freio para que a realidade não fique muito colorida. Nesse período, como há agitação extra a sua volta e a impulsividade

está altíssima, vale você contar até três antes de dizer um sim a alguém, tá?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O seu signo está recebendo boas energias dos astros e você deve aproveitar a coragem e ousadia que estes astros conferem para dar um bom impulso nos seus projetos. Eles trazem também rivalidade e disputas e você deve enfrentá-los com honestidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

A Lua passa por sua sexta casa, beneficiando as relações profissionais. Invista em atividades em grupo e demonstre disposição para conciliar os interesses. É hora de usar de diplomacia nas suas relações afetivas. Seus amigos também têm opiniões a seu respeito.