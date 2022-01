ÁRIES (21/03 a 20/04)

Trabalho: Estabilidade é uma palavra de sentido vago. O certo é ousar com critério e vender suas ideias com convicção. Não tome decisões precipitadas. Se tiver dúvidas, use sua intuição. A Lua põe você em contato com emoções antigas.

TOURO (21/04 a 20/05)

O momento é bom para fazer alianças com pessoas que tem os mesmos interesses que você. Saiba ouvir conselhos e críticas para tomar decisões. Trabalho: Ideias excelentes apresentadas fora de hora ou para pessoas erradas não têm validade.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dê bastante atenção ao que sua intuição diz, ela está bastante aflorada. E atenção: nada de passar por cima de algumas dicas que a vida trata de deixar no caminho. Há possibilidade de boas surpresas no campo financeiro. Bom momento no campo social.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Favorecida a vida profissional. Cultive seus talentos e não perca tempo. As amizades serão importantes. Terá maior energia intelectual, poder de convencer as pessoas de suas ideias. Seus esforços serão recompensados e terá bons resultados em vários setores.

LEÃO (22/07 a 22/08)

Pense bem antes de tomar qualquer decisão. Nem cogite trocar o certo pelo duvidoso só porque acha que lhe convém. Preze a qualidade de vida. Fase muito agitada. Apesar de suas inúmeras tarefas, você terá que dividir-se para atender às suas necessidades.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

A posição planetária aponta um período de muita atividade social. É claro que, para você, isso não vai ser nenhum sacrifício, salvo no final da semana quando vai querer dar uma parada e se afastar dos compromissos. Pode conquistar algo que parecia impossível.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Hoje você terá segurança para lidar com seus desafios financeiros. Que tal colocar as tarefas em dia e traçar planos para os dias que se seguem? Fase de boas mudanças em sua vida. Não abra espaço para atitudes que não cabem mais em sua vida.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você poderá fazer um bom negócio ou conseguir um financiamento. Ouça os conselhos úteis de pessoas amigas que lhe ajudarão a ver as coisas de um ângulo mais prático e positivo. Não se deixe dominar por preconceitos de qualquer espécie.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

As mudanças baseadas na intuição serão as mais bem-vindas nesse período, onde suas habilidades psíquicas estarão à flor da pele Novas propostas de trabalho surgirão. Calma ao analisá-las. Nem tudo é o que parece. Perspectivas excelentes e boas oportunidades à vista.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Empenhe-se naquilo que você quer. O momento é oportuno para cuidar das tarefas profissionais e tratar de assuntos que envolvam dinheiro. Os astros afloram sua sensibilidade. Mudanças podem fazer bem desde que sejam bem planejadas.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período bastante interessante e promissor. Você terá maiores responsabilidades e deverá se esforçar para conseguir realizar os seus desejos. Seja perseverante e conseguirá o que almeja. Confie em você e não dependa da opinião dos outros.

PEIXES (20/02 a 20/03)

Amor: Atitudes claras e objetivas. Realistas também, mesmo quando o tema principal é o amor. Com as frequentes mudanças de ares o ideal é ficar atenta a quem vai compartilhar espaços com você. Para mim apenas o melhor. Esse é o lema.