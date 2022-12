SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque não condicionar sua felicidade ao que o dinheiro pode comprar. As questões que agregam valor à sua vida tendem a ficar em evidência durante a passagem do Sol pela área material. Você pode melhorar sua relação com o corpo, com as finanças e o patrimônio.

