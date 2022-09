SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Procure ser reservada em seus planos, a fim de evitar intromissões excessivamente críticas do entorno. A relação harmoniosa entre Lua e Júpiter tende a lhe fazer energizar sua vida através do aprimoramento vocacional e do usufruto de experiências que enriqueçam você do ponto de vista cultural.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos