ÁRIES (21/3 a 20/04)

Reveja sua maneira de tratar as pessoas e promova união entre elas. Torne sua vida mais dinâmica, pois isso pode deixar o cotidiano mais agradável. Diversão: busque passatempos mais inteligentes para se divertir. Finanças: estáveis.

TOURO (21/4 a 20/5)

Não se coloque em segundo plano. Dê valor a si mesmo e ao que faz e não permita que pessoas interesseiras passem você para trás. Diversão: que tal se distrair jogando cartas com familiares? Finanças estão evoluindo melhor. Amor: momentos inesquecíveis a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Siga o que sua intuição indicar e chegará lá! Atividades ligadas ao público farão bem a você. Organize suas tarefas e priorize as mais urgentes. Lazer: divirta-se, mas sem comprometer o seu orçamento. Finanças: melhorando. Amor: alegrias na vida familiar.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seus esforços serão coroados de êxito. Alta produtividade no trabalho pode render muita grana. Vida social: novas amizades podem abrir muitas portas para você, principalmente no setor profissional. Nas finanças, possível êxito financeiro. Amor: fortes emoções no ar!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Sua vida profissional deve melhorar, pois o Sol, regente deste signo, acena sucesso na carreira e destaque nos meios de trabalho. Criatividade em alta e mesmice em baixa. Nas finanças, pode esperar por dias de prosperidade. No amor, clima de paixão e romance.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Suas ambições farão você correr atrás de novos interesses. Expansão das suas atividades não estão descartadas, pois você almeja progredir. Diversão marcará esses dias, pois você se sentirá mais leve e bem-humorado. Finanças, estáveis. Amor: astral de fortes paixões.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Explore os seus dons criativos e mostre que quando quer consegue fazer maravilhas. Você tende colocar em evidência o seu lado realizador e ganhar admiração de todos. Finanças: em alta e muita paz no coração. Amor: há risco de se envolver com alguém e criar atritos.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Estará envolvente e confiante e isso impressionará as pessoas e bons negócios poderão ser fechados através de seu elevado carisma. Lazer em alta: divertimentos à vista! Suas finanças vão melhorar acima do que espera. Amor: Vênus favorece as uniões amorosas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Continue lutando para alcançar seus objetivos, pois Júpiter, regente deste signo, comanda o progresso e você poderá concretizar suas metas profissionais. Diversão: invista mais em lazer, pois precisa relaxar os nervos. Finanças: lucros inesperados. No amor, só, alegrias!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, contenha sua ansiedade e só invista em algo que conheça bem. Lembre-se: que seguro morreu de velho. Diversão: jogos de salão poderão ser boa forma de entretenimento. Nas finanças, estáveis. Amor: alguém do signo de Virgem, poderá se encantar por você.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Há chance de aumentar sua renda através de serviço extra. Quanto mais investir nas suas atividades, mais desenvolvimento e lucros virão. Diversão: que tal passear ou assistir uma ótima comédia teatral? Finanças: situação estável. Amor: conquistas e uniões protegidas.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Fase de progresso. Sua inspiração vai beneficiar seus negócios. Diversão: ótimo período para viajar e se divertir em companhia de pessoas queridas. Finanças: alta lucratividade à vista! No amor, forte paixão pode atrair situações que há tempos não experimentava.