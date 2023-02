CÂNCER (21/6 a 22/7)

O envolvimento com as demandas se torna prazeroso. Seus talentos podem aflorar neste momento, o que ajuda a dar visibilidade ao seu desempenho e abrir caminhos de crescimento para suas ambições, já que Lua, Vênus e Júpiter se encontram na casa do trabalho.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos