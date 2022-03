ÁRIES (21/3 a 20/4)

Use a sua criatividade na sua atividade e a produtividade aumentará. Marte, regente deste signo, lhe enche de disposição para correr atrás do que pode fazer você crescer na sua carreira profissional. Finanças: tende a melhorar. No amor, conquista à vista!

TOURO (21/4 a 20/5)

Procure planejar a sua vida social para que ela não tome muito tempo e prejudique o seu trabalho. Nas finanças, Terá que batalhar muito para manter o ritmo de crescimento financeiro. No amor, clima de afetividade e cumplicidade na vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momento de melhora na vida profissional. Os astros enviam poderosas energias que beneficiarão as suas atividades: alta produtividade aumentará os rendimentos. Nas finanças, sucesso no setor financeiro. No amor, dias felizes na vida amorosa.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Você pode ganhar projeção social e fazer novas amizades, mas não se esqueça dos amigos antigos, viu? Nas finanças, os astros mandam energias positivas: você poderá realizar bons negócios. No amor, período muito positivo para o convívio familiar.

LEÃO (23/7 a 22/8)

O cosmo conspira a seu favor, podendo abrir novos horizontes profissionais para você expandir seus negócios ou serviços. Está previsto êxito na vida social. Nas finanças: possível melhora financeira. No amor, não tenha medo de expor seus sentimentos.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Cuidado para não gastar mais energia do que o seu trabalho exige, pois certamente, vai se estressar. Programas inesperados podem fazer você gastar uma grana preta! Nas finanças, uma nova fonte de renda não está descartada. No amor, Clima de paz.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Todos setores da sua vida estão recebendo influência positiva dos astros. Por alguns dias tudo deverá melhorar para você. Nas finanças, êxito nos negócios pode aumentar sua poupança. No amor, momentos românticos darão mais vida ao relacionamento.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure se focar mais no seu trabalho e produtividade será maior. Bom momento para você expandir suas atividades, pois está bem protegido por Plutão, regente deste signo. Nas finanças, êxito nos negócios e grana no bolso! No amor, romance no ar!

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Reveja como administrar melhor o seu trabalho. Não existirá uma forma de o tornar mais produtivo? Nas finanças, você já pensou num meio de tornar o seu serviço mais lucrativo? Mudanças podem ser feitas. No amor, vai jorrar felicidade na vida a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Valorize tudo que conquistou de bom. Não despreze as pessoas que lhe ajudaram a crescer. Retribua o que elas fizeram de bom para você. Nas finanças, bom momento para expandir sua atividade e faturar mais. No amor, não poupe carinho a quem ama.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Procure fazer as coisas que você gosta. Curta tudo o que possa lhe fazer uma pessoa melhor. A luz do Criador sempre ilumina os bons: pense nisso! Nas finanças, maior lucratividade com trabalho criativo. No amor, euforia amorosa e alegria no coração.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As coisas parecem mais lentas que o normal. Não tente controlar o curso natural dos acontecimentos, pois só atrasará ainda mais as coisas: paciência viu? Nas finanças, um panorama de progresso financeiro se descortina nesse período. No amor, poder de sedução em alta.