TOURO (21/4 a 20/5)

Suas parcerias podem ganhar fôlego a partir de agora. A Lua Nova no setor íntimo tende a lhe conectar com o que nutre sua alma, o que pode contribuir com seu fortalecimento emotivo e as relações de âmbito privado.

