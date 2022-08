TOURO (21/4 a 20/5)

Os problemas podem ser melhor superados coletivamente e isso fortalece os vínculos de confiança. A Lua passa pela área familiar e se encontra com Júpiter no setor de crise, o que lhe faz promover mudanças na rotina que aperfeiçoem a qualidade de vida, incluindo a dinâmica com o entorno.

