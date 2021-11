ÁRIES (21/3 a 20/4)

Amor: não despreze quem lhe ama tanto. Trabalho: O ritmo dos acontecimentos é mais lento que o normal. Desatar nós será comum, nada que comprometa os resultados esperados. É só ter paciência por algum tempo. Busque a organização e terá tempo para tudo.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: um dinheiro extra que tenha destino determinado poderia vir para suas mãos em boa hora. Amor: não faça comentários sobre sua vida com estranhos. Caminhe e medite a fim de driblar a ansiedade. Bom momento no campo profissional. Número: 4.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Hora de viver intensamente a paixão. Notícia boa sobre dinheiro deve renovar os ânimos de todos em seu lar. Ótimo período social. Os relacionamentos serão mais agradáveis e você pode sentir vontade de se encontrar com os amigos para jogar conversa fora.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Procure viver com mais garra, mais otimismo, com mais vontade de vencer. Tente. Faça a sua parte. Momento favorável para agir. Terá maior projeção pessoal. Procure estar mais disponível para os convites dos outros e as oportunidades.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Busque coisas que dão prazer. Que tal arriscar novas experiências? Procure a companhia de pessoas que sejam compatíveis com você. Bom momento no campo financeiro. Cor: branco.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Perceba o quanto as coisas que acontecem em sua vida são consequências das crenças que você vem alimentando. Saiba que suas imagens mentais tendem a se materializar, portanto cultive apenas pensamentos alegres e felizes. Sua vida profissional em fase muito boa.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. O momento é positivo para trabalhar em equipe e buscar resultados em grupo. Deixe para tomar as decisões importantes para depois. Bom momento no campo sentimental.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Se você está pensando em começar alguma tarefa difícil, este é o momento adequado. Você está com grandes doses de coragem e resistência e muito lhe agradará testar os seus limites.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: O que não dá certo de um jeito precisa dar de outro. Mude de estratégias, peça ajuda mas não perca o foco do que te interessa. Não é muito o que lhe é pedido, é?

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É ótimo falar e por para fora tudo o que você deseja. E o outro lado da moeda? É necessário trabalhar a sua audição capricorniana. Ou você acha que é legal te ouvir o tempo todo? As vezes, saiba que isso é muito chato. Pode ter certeza. Portanto ouça mais. Número: 16.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

O momento favorece as atividades físicas; portanto, procure caminhar e respirar o ar puro. Assim você poderá renovar ainda mais as suas energias. Fase muito favorável para o amor, a sorte está com você. O início de um relacionamento mudará a sua vida e te fará muito feliz.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Amor: aguarde surpresas na vida afetiva. Dia agradável. Trabalho: haverá crescimento financeiro por intermédio de uma viagem ou sociedade.