ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mais atenção com a exposição fora do meio íntimo, devido à tensão com Mercúrio. Afloram o afeto e a empatia em sua postura com a Lua transitando harmonizada a Netuno e Júpiter, o que ajuda com uma expressão aprazível de ideias e fortalece o seu círculo de amizades.

