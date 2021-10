ÁRIES (21/3 a 20/4)

O plano financeiro está muito favorecido, você poderá fazer grandes negócios. Trabalho: Estímulos para você seguir em frente e chegar lá existirão o tempo todo. É para tirar o máximo de proveito deles. Não é sempre que a sorte está tão presente.

TOURO (21/4 a 20/5)

O momento é de colocar a vida em ordem. Aproveite para harmonizar seu ambiente e a rever rotinas trabalhando em consenso. Não vai demorar para alcançar uma posição de prestígio. Bom momento no campo profissional e sentimental.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Intuição e sensibilidade, disposição mais afetuosa e generosa, apesar de sujeita a crises de temperamento nos relacionamentos amorosos. Está caprichoso e melindroso. Produtividade no setor de trabalho, fruto de sua dedicação e boa vontade.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Alguns planetas em oposição ao seu signo trarão um novo colorido para a sua vida nesse período. O momento é ideal para aprimorar seus projetos com a colaboração de outras pessoas. Estão favorecidos os contatos, desde que não faça questão de controlar os outros.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você se sente bem entre amigos e pessoas com interesses em comum, favorecendo atividades em grupo e fases de alegria. O momento também será positivo para fazer negociações. Você vive um bom momento no campo espiritual.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Valorize o trabalho em equipe, as parcerias e alianças. Um encontro especial vai mudar sua vida! O Sol ilumina sua personalidade e sua saúde, enquanto a Lua incentiva sua vida social. Bom momento no campo financeiro e familiar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Sua imaginação dá as cartas em todas as situações. Momento de concretizar aquelas ideias que você vem amadurecendo. Você terá força e coragem para colocá-la em prática. Dê velocidade aos seus planos. Bom momento no campo emocional.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse período poderão ocorrer muitas mudanças e novidades, uma quantidade muito maior do que você poderá imaginar. Não tenha medo dos acontecimentos, no final tudo sairá na mais perfeita harmonia. Bom período para cuidar de sua saúde e fazer ginástica.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A sua atenção está totalmente voltada para a família e a vida doméstica. Você pode aproveitar para dar solução a alguns problemas pendentes neste setor. No plano sentimental, alguém que partiu e não lhe deu explicações, voltará cheio de arrependimentos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Momento para se projetar profissionalmente. É hora de concretizar planos, pois você está mais determinado. Respeite diferentes ritmos. Procure o equilíbrio entre prazer e responsabilidade. Bom momento no campo profissional.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Para os nativos deste signo o momento é de felicidade de comunicação e muita simpatia. Fase especialmente favorável para professores e estudantes. Caso você tenha que fazer algum concurso, evite deixar para estudar na última hora. Com a cabeça descansada é melhor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

O desejo é de acelerar o tempo ainda mais. De tornar a vida mais excitante, de adivinhar o futuro, de tomar a frente para que tudo aconteça do seu jeito. Seria melhor você colocar um freio em tanta energia para não se arrepender depois.