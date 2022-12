CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente não deixar de sonhar, buscando lidar com o presente com objetividade. Sua atuação tende se mais idealista com o encontro Lua-Netuno na área comunicativa, o que conflita com os contratempos e rende frustrações, como sugere a tensão lunar com Marte no setor das rotinas.

