ÁRIES (21/3 a 20/4)

Elemento: fogo. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Libra. Regente: Marte. Sobre o signo: empreendedorismo. Dia razoável. Trabalho: Negócios favoráveis para o comércio no ramo da alimentação. Amor: Momento de intimidade e paixão na sua relação.

TOURO (21/4 a 20/5)

Amor: problemas do passado serão superados. Ainda que prefira uma vida livre de vinculações, para sentir-se bem é preciso cultivar as relações. É tempo de aprender a importância do bem-estar das pessoas que fazem parte da sua vida.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você hoje poderá elevar-se no plano social., quer pelo que fizer, quer pela colaboração que poderá receber de pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias estão em perspectiva nessa fase. Este poderá ser um dos melhores períodos do ano. Tente.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Sobre o signo: acolhimento. Nesse período, dê oportunidades a você de ser feliz e de fazer alguém feliz. Não fique remoendo o passado e achando que nada mais poderá ser mudado.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Você estará mais comunicativo e aberto às novidades. Incremente os estudos, aprenda novos idiomas e aproxime-se do meio ambiente. A vida afetiva continua favorecida. Confie mais em você e nas suas intuições. Faça você mesmo as coisas acontecerem.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você estará focado em aprender a cuidar de si e da sua saúde. Dê a atenção necessária ao dia a dia, mesmo que, nem sempre, seja tão instigante. Valorize as pequenas coisas da vida, que trazem alegria e satisfação. Bom momento no campo espiritual.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Dia favorável. Trabalho: Alegria no relacionamento com colegas ou chefes. Perceba melhor suas necessidades. Isso te ajudará a organizar sua vida financeira. Procure estabelecer prioridades e deixar o que não presta para trás. O momento é de calma e tranquilidade.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mente fresca e clara, afastando dúvidas e confusões. Grande facilidade de comunicação, dia excelente para as pessoas que trabalham como vendedores. Estes estarão muito simpáticos, mas sem se tornarem intrometidos. Fase muito favorável para novas amizades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Procure fazer as coisas que gosta e tem vontade, não se preocupe tanto com as pessoas a sua volta. Busque a sua felicidade enquanto há tempo. Fase propícia para as viagens.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Sobre o signo: credibilidade. Agora é hora de ampliar os seus horizontes. Mostre que você tem autoconfiança e abuse das vibrações positivas que te rodeiam Almeje o sucesso, sempre.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Momento muito favorável para curtir romances e aventuras. No plano profissional a fase é positiva, você está muito eficiente e perspicaz o que ajudará você a atingir os seus objetivos com facilidade. Procure organizar as suas coisas, inclusive sua agenda.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Amor: mantenha o bom humor no relacionamento. Saúde boa. Você pode ser envolvido pela oferta de coisas que prometem atender os seus desejos. Desejar é bom desde que não tire os pés do chão. É tempo de não se deixar escravizar pela vontade de ter.