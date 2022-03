ÁRIES (21/3 a 20/4)

Possibilidade de sucesso no trabalho. Bom período para negócios e investimentos de curto prazo. Possibilidade de atividades paralelas com ganhos extras. Este trânsito favorece as pessoas observadoras e comunicativas e você quem melhor concentra essas qualidades.

TOURO (21/4 a 20/5)

Boas oportunidades nos trabalhos e nos negócios. Examine tudo com objetividade e seja otimista. Chances de fazer experiências importantes. Esta fase está trazendo muita paz para a sua vida de um modo geral. Faça um programa criativo com os amigos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Sua proteção estará muito presente, logo, faça uma prece e medite sempre, seguindo a luz que vai lhe mostrar o caminho correto a trilhar. Movimento progressivo no seu ambiente de trabalho. Você terá lucro com suas atividades. Bom momento no campo social.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Se pretende descansar ou se distrair à noite, pode se preparar para acontecimentos inesperados que modificarão seu programa, porém num sentido positivo. A melhor forma de alcançar seus desejos e objetivos é organizar-se, não deixar nenhum nó pelo caminho.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Procure não se envolver em disputas no terreno amoroso ou com a pessoa amada. Novas esperanças inundam o seu coração: poderá receber boas notícias, algumas coisas mudam o rumo para melhor, e você mantém o controle da situação.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Deixe preconceitos e regras de lado e veja no que dá. Barre todo tipo de interferência de quem não conhece nada de sua vida, nem da sua história. Ficar muito tempo fazendo a mesma coisa será insuportável, como um freio para sua criatividade e um gerador potente para sua impaciência. Bom momento no campo financeiro.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Reformule suas atitudes em casa e proponha uma relação mais livre e criativa. Você vai gostar do que viverá! Sua cabeça está muito prática e objetiva, enxergando soluções com clareza, para problemas de qualquer tipo em qualquer área. Projeção social.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sua criatividade o ajudará melhorar bastante sua condição de trabalho e de vida. Corra atrás de seus objetivos. Este será um período de organização, principalmente na vida pessoal, fazendo com que você tenha sorte para resolver as questões mais práticas e urgentes da vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período excelente para se fortalecer psiquicamente. As vibrações andam tornando a sua fé muito poderosa: confie em si mesmo e realize os seus projetos. Lembre-se que no futuro cabe qualquer possibilidade. Bom momento no campo profissional.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Busque não perder o foco do que interessa. Deixar que as emoções assumissem o que cabe à razão decidir também é uma possibilidade e tanto para este dia. Antes de resolver alguma coisa, você dá o tempo certo para refletir, procurando verificar todos os lados da questão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ao ver passar uma boa oportunidade, agarre-a com unhas e dentes e não se desvie das suas metas. Todas as suas possibilidades de êxito estão aí do seu lado, à sua volta, bastando apenas que você dê um pouco mais de atenção as pessoas que estão em contato com você.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Não é tempo apropriado para criar polêmicas nem para bater de frente. A paciência é uma arte e você precisa aprender a dominá-la. A vida profissional tende a progredir lentamente, mas há possibilidade de boas surpresas no campo financeiro.