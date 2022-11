GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure fazer acordos antes de tomar decisões que afetem o coletivo. Seu comprometimento com o trabalho tende a se elevar com a Lua Crescente no setor profissional. Contudo, busque cultivar uma postura cautelosa no processo decisório e na relação com o entorno imediato.

