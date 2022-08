LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente ser mais diplomática, a fim de que ações possam ser organizadas, visto a harmonia Lua-Saturno. Afloram desafios familiares frente à tensão Lua-Plutão, podendo abalar a convivência com as pessoas do entorno, por conta da a dificuldade de conciliar os interesses sem atribuir culpas.

