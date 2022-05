ÁRIES (21/3 a 20/4)

A Lua na casa onde você avalia seu talento pode ter um efeito diferente do que acontece. Em vez de ficar inseguro, preste mais atenção nas oportunidades que a vida oferece e você acaba deixando passar. Bom momento no campo sentimental.

TOURO (21/4 a 20/5)

Soluções de última hora serão comuns. Seu sucesso dependerá da sua capacidade de usar bem as energias dos astros. Este período é ideal para lidar com parcerias no setor profissional. Você sonha com sucesso perfeitamente possível. Basta agir.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Elemento: ar. Modalidade: mutável. Signo complementar: Sagitário. Regente: Mercúrio. Perspectivas e maravilhosas oportunidades no plano profissional, seus caminhos se abrirão. Esteja ciente de seu valor pessoal. Você não deve se fechar para as chances de ser feliz.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Você receberá boas notícias no setor financeiro. Poderá receber um dinheiro que pensou não mais receber. No plano sentimental, você deve confiar um pouco mais na pessoa amada.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Este dia traz esperança e confiança no futuro. Aproveite para aperfeiçoar planos e rever amigos. Procure ficar mais em contato com a natureza a fim de recarregar as baterias. Assim tudo fluirá melhor. Bom momento no campo financeiro.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Elemento: terra. Modalidade: mutável. Signo complementar: Peixes. Regente: Mercúrio. Você estará em harmonia e mais consciente de suas qualidades e terá confiança para fazer melhorias e correr atrás de seus objetivos profissionais.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Os astros podem ajudá-lo a ver com mais clareza quais são os seus planos mais urgentes. Saiba que é perfeitamente possível mudar a forma com a qual você está vivendo. Você estará ileso mesmo das situações mais difíceis.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muita vibração para a sua vida amorosa, acentuando a sua alegria de viver e seu desejo de curtir as coisas boas da vida. No plano profissional você terá ideias brilhantes para melhorar a sua situação financeira. Procure se movimentar bastante neste dia.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os romances viverão momentos de muita intensidade nesse período. É o momento mais perfeito de felicidade. Clima positivo para a sua vida. Muito otimismo e segurança para levar adiante seus projetos. Aproveite a sua fase.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: Quem chega lá raramente conta com o acaso, o tempo ou a sorte. Nesse período, procure juntar esforços, eficiência e determinação e veja no que dá. Funciona sempre.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Elemento: ar. Modalidade: fixo. Signo complementar: Leão. Regente: Urano. Os holofotes estarão sobre você, aproveite para brilhar! Tenha um pouco mais de disciplina para efetuar as tarefas mais cansativas. Bom momento no campo profissional.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Use a criatividade para impressionar em seu trabalho. Nesta fase, você se sentirá ainda mais motivado a buscar coisas novas em sua profissão.