ÁRIES (21/3 a 20/4)

Para alcançar o seu objetivo terá que dar o primeiro passo em busca dele, pois só pensamento não basta para realização material. Nas finanças, surpresas agradáveis e novas fontes de renda não estão descartadas. Amor: vida a dois promete alegrias.

TOURO (21/4 a 20/5)

No trabalho, assuma apenas o que pode fazer, pois do contrário, irá se sobrecarregar e não realizar quase nada. Cuidado com estresse! Nas finanças, tudo caminha para uma trilha de prosperidade. No amor, a paixão está surda e pode não ouvir a razão.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: bons negócios não estão descartados, e se você correr atrás deles a coisa vai ficar muito boa. Nas finanças, fase de prosperidade para os nativos deste signo: batalhe pela sua prosperidade, viu? No amor, momentos românticos alegrarão o dia.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Nesse período, invista nos seus objetivos e você poderá conquistar uma fonte inesperada de ganhos. Nas finanças, a Lua indica prosperidade para os nativos deste signo. Diversão: bom momento para relaxar. Que tal um passeio a dois? No amor, romance trará alegria.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Uma nova atividade poderá se tornar uma excelente fonte de renda. Diversifique suas atividades e novos horizontes profissionais se abrirão. Nas finanças, o panorama econômico irá lhe surpreender. No amor, na relação não deixe o ciúme falar mais alto.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Você sente que pode fazer mais na sua vida profissional, e de fato, pode. Pesquise novos mercados de trabalho e veja se um deles é o que você anseia. Nas finanças, chance de progredir com trabalhos criativos. No amor, busque felicidade no amor.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você estará mais perspicaz nesse dia. Irá detectar negócios promissores e não perderá tempo com aventuras profissionais, pois sua objetividade está em alta. Nas finanças: em curto espaço de tempo terá êxito financeiro. No amor, poder de sedução em alta.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Dê o melhor de si em tudo o que faz, pois pessoas a sua volta não vão perder a oportunidade de apontar os seus erros. Nas finanças, lute pelos seus interesses em comum, a fim de melhorar sua situação financeira. No amor, sucesso no amor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O setor profissional está favorecido. Procure priorizar o que for mais urgente, pois nessa fase, muita gente está com pressa. Nas finanças: procure não gastar acima do seu poder aquisitivo para não complicar o orçamento. No amor, pode rolar romance.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Não deixe que o orgulho prejudique a convivência com parceiros profissionais, pois eles devem ter grande importância no desenvolvimento das suas atividades. Finanças: nesse período, priorize investimentos de curto prazo. No amor, possível visita de pessoa querida.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

As tarefas do dia se tornam mais produtivas e prazerosas; mesmo assim, as ações em conjunto tendem a ser mais agradáveis. Nas finanças, trabalho duro fará o dinheiro tomar o rumo para seu bolso! No amor, alegrias a dois no período.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Excelente dia para fortalecer relações profissionais, pois o momento favorece trabalho conjunto. Netuno, regente deste signo, prima por companheirismo profissional. Nas finanças, possível elevação financeira. No amor, a fase favorece romances e namoros.