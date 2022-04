ÁRIES (21/3 a 20/4)

O céu favorece os detalhes e tudo fica muito explicado para seus olhos. Nada vai passar despercebido para você, que transmitirá uma aparente frieza aos outros. Encare as mudanças como ponte para a evolução. Bom momento no campo amoroso.

TOURO (21/4 a 20/5)

Você pode conseguir praticamente tudo que quiser. É o que indica a trama constelada no céu. Este período favorece atividades em grupo ou em sociedade. Boa hora para cuidar da sua vida social. Bom momento no campo financeiro.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Fase em que o coração pede bastante da sua atenção. Não adianta negar que você está sentindo falta de alguém. Ultrapasse esse orgulho, que ultimamente tem se manifestado com frequência, e tome uma atitude para manter o seu relacionamento saudável.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Quantas mudanças acontecem ao mesmo tempo. Novidades, comunicação com tudo e com todos. Talvez o ritmo lhe assuste um pouco, mas não permita que isso lhe trave as ações. O momento é de realizar. Portanto, mãos à obra. Saúde em fase excelente.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Bom período para sua vida afetiva. Procure aproveitar este trânsito para identificar seus objetivos e definir suas prioridades. É hora de mudar as coisas que estão dando errado, dê uma virada em seu comportamento, deixe suas incertezas e dúvidas para trás.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Este trânsito astral presenteia com aquele jogo de cintura, que faz com que você tenha sempre um jeitinho para tudo, portanto, é hora de organizar a vida, abrindo espaços para que os projetos que vem alimentando há tanto tempo, possam desabrochar.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. O clima de cumplicidade está em alta. Renove as relações, aproximando-se de alguns ou inovando as parcerias. Preze pela qualidade das relações.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Disposição afetuosa e carinhosa; favorável para as atividades sociais e os romances em geral. Você se sentirá bem na companhia de pessoas e aconchegado por ver que elas gostam mesmo de você. É possível que tenha excelentes surpresas.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Momento de alívio de tensões. Problemas amarrados serão resolvidos ou, pelo menos, encaminhados. Tome agora certo cuidado com as bajulações de pessoas muito interesseiras, e não se esqueça de manter sempre a cabeça fria. A saúde precisa de mais atenção.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Bom período para você curtir os prazeres que a vida tem a a nos oferecer. A conjuntura está incentivando você a se divertir. Ainda que ocupado, você deve permitir-se relaxar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Boas relações com pessoas próximas e parentes. Só que no final do dia pode ficar a impressão de faltar alguma coisa. Não se preocupe, este astral é passageiro; brevemente a sua vida será novamente um grande palco iluminado. Cuide da alimentação.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Use toda a sua vitalidade e energia positiva para chegar onde quer. Criatividade será o caminho! Amor: Parece que a sorte resolveu dar uma mãozinha para fazer tudo andar na direção desejada. Aproveite! Bom momento no campo familiar.