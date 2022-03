ÁRIES (21/3 a 20/4)

Organize sua rotina para ter êxito na conclusão das suas tarefas. Sua produtividade poderá será bem avaliada. Finanças: tendência de elevação financeira. Amor: cuidado para não menosprezar os sentimentos da pessoa amada. Isso, seria um pecado, viu?

TOURO (21/4 a 20/5)

Além de determinação terá que colocar sua criatividade para funcionar para inovar o que faz para valorizar o seu trabalho. Finanças: há chance de prosperidade financeira, mas terá que correr atrás de seus interesses. Amor: esqueça mágoas e seja feliz.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Momentos de compatibilidades favorecem o convívio com pessoas de interesses iguais aos seus. Excelente período para fazer parcerias profissionais. Finanças: você saberá impulsionar os seus negócios e ganhar mais. Amor: momentos felizes na vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Sua criatividade está em alta nesse período e pede passagem para fazer o que até hoje, você não conseguiu produzir. Inspiração abundante proporcionado pela Lua fará você dar um cunho original nos seus trabalhos. Finanças: estável. Amor: êxito na vida amorosa.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Tendência a melhorar o seu trabalho e se projetar profissionalmente. Finanças: o Sol regente deste signo, indica maiores ganhos nas suas atividades. Amor: harmonia na vida conjugal e muita paz no coração. Já para os solteiros, muitas paqueras previstas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

À atualização de conhecimentos lhe ajudará dinamizar seu trabalho e expandir seus negócios. Finanças: Seus caminhos estão abertos. Pode passar! Pois, lá na frente, prosperidade lhe aguarda! Amor: sua afetividade se aflora fortalecendo o romance.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Finanças: hoje você tende a encontrar opções para expandir a área profissional e desenvolver os seus negócios. Todavia, não vá se entusiasmar e investir demais, pois expansão não se faz da noite para o dia. Amor: charme em alta pode gerar confusão.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A soma de esforços em grupos tende a lhe garantir maior produtividade e atrair robustos lucros. Preze pela parceria e se dará bem. Finanças: os negócios andarão bem e as finanças, idem. Amor: as afinidades favorecem as relações pessoais.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu senso de responsabilidade se amplia e seu poder de liderança aumenta. Você se mostra um autêntico líder! Finanças: Júpiter favorece iniciativas profissionais. Amor: clima de encantamento na paquera ou na vida conjugal. Momentos felizes à vista!

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Nesse período, Saturno, regente deste signo, lhe dará mais determinação para você correr atrás de seus objetivos. Finanças: responsabilidade não lhe faltará para você conduzir bem seus negócios. Amor: se quer se correspondido plenamente, faça o mesmo, viu?

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Opte por pequenos investimentos para desenvolver o seu trabalho, pois o retorno será mais rápido. Finanças: agora não é momento de ousar. Não aplique o seu dinheiro em negócio duvidoso. Amor: coração clama afeição.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você é estimulado por Netuno, regente deste signo, a fazer boas ações comunitárias. Caridade gera generosidade e Deus olha por todos! Finanças: saberá ganhar dinheiro e o aplicar no bem coletivo. Amor: uma onda de afetividade comandará os seus dias.