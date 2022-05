ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: Excelente disposição e criatividade, aliadas à colaboração dos colegas triplicarão a produção. Finanças: O período promete muito lucro e muito dinheiro. Aproveite! Amor: Não deixe que o ciúme exerça influência negativa sobre sua vida afetiva.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: Dias excelentes. Todo seu empenho, eficiência e dedicação serão reconhecidos, o que é sempre muito bom. Planeje algo maior para o próximo mês. Amor: Seu lado carinhoso se destaca nesta fase. E isso, vai alegrar o seu ambiente familiar.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: No momento, você deve considerar as possíveis adversidades antes de se comprometer com metas mais ousadas. É tempo de analisar as limitações que as circunstâncias impõem para evitar arrependimentos. Amor: Clima de harmonia e alegria.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: Água. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Hoje você percebe com mais clareza suas necessidades materiais. Procure planejar seus gastos para poder conduzir seus projetos com segurança. Amor: Momento muito feliz.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Amor: Procure enxergar as qualidades da pessoa amada. Conversas esclarecedoras tornarão mais clara a realidade familiar. Trabalho: Com um pouco de paciência você chega lá. Ter que rever o que já estava concluído é uma imensa probabilidade.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Cuidado com negócios arriscados e não troque o que já é conhecido, seguro e familiar pelas novidades que possam parecer mais vantajosas. Seja prudente para evitar surpresa. Amor: A sua humildade lhe facilitará a vida social e abrirá novos caminhos.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: Ar. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Amor: Mudanças positivas podem acontecer hoje, o que motiva você a experimentar coisas novas. Estar perto de quem você ama ajuda na hora de relaxar. Procure diversão a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Amor: Não complique o que é simples. Como? Inventando regras que só atrapalham uma relação amorosa e defendendo conceitos que chegam perto do preconceito. Livre-se de tudo isso e se permita ser feliz. Essa mudança vai trazer felicidade para sua vida.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: Fogo. Modalidade: Mutável. Signo complementar: Júpiter. Este é um período para se divertir ao lado de amigos e familiares. Sua descontração e sua espontaneidade fazem à sua imagem. Entre em harmonia com as pessoas que você ama.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: Terra. Modalidade: Impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Você está em sintonia com as pessoas, o que deixa em evidência suas relações de amizade. Aproveite o momento para estar mais perto dos amigos. Boa fase para diversão.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Amor: Uma história que já aconteceu se repete porque ainda há algo a aprender. Mesmo analisando, não é fácil chegar a uma conclusão. É tempo de pensar nas lições que deve tirar do que está acontecendo. O certo é se agarrar no seu porto seguro.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: Água. Modalidade: Mutável. Signo Complementar: Virgem. Regente: Netuno. Sua popularidade está em alta, o que motiva você a sair da rotina e buscar atividades divertidas. Aproveite o carisma para investir no lado romântico.