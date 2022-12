LIBRA (23/9 a 22/10)

Tente aperfeiçoar a comunicação com o entorno. Você acaba buscando satisfação na vivência do dia a dia com Lua, Netuno e Júpiter juntos no setor das rotinas, mas procure adequar suas expectativas aos acontecimentos para não ter decepções e reações exageradas.

