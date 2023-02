ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Devido à tensão lunar com Júpiter e Mercúrio, busque analisar os riscos e tomar decisões coerentes com as necessidades deste momento. A Lua na área espiritual se harmoniza com Vênus e Netuno, o que pode favorecer a intuição, os prazeres e as experiências sensoriais.

