CÂNCER (21/6 a 22/7)

A razão pode ser uma grande aliada, mas procure não deixar que cale a voz do coração. As reflexões tendem a ganhar corpo com Mercúrio na área espiritual, o que gera amadurecimento e ajuda com o estabelecimento de metas importantes para sua vida.

