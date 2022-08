GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Cuidado para não parecer agressiva! Você tende a ter maior interesse pela vida doméstica e pelo bem-estar cotidiano com Mercúrio no setor familiar, o que ajuda com a qualidade do cotidiano e a interação com seus conviventes. A Lua Crescente na área das rotinas pode inflamar a comunicação.

