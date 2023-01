GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante ter cautela e evitar excessos, sobretudo neste momento. A Lua no setor material tende a destacar a necessidade de assumir uma postura mais econômica na vivência do cotidiano e, inclusive no usufruto de lazeres coletivos.

