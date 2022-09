ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Como alerta a tensão Lua-Saturno com Urano, busque cultivar diplomacia ao lidar com as pessoas. A vida doméstica tende a impor maiores responsabilidades com o encontro Lua-Saturno no setor familiar, o que é ser conduzido de forma aprazível, se você souber conciliar os interesses com seus pares.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos