CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Proatividade e dinamismo tendem a lhe ajudar nessa fase. As demandas do dia a dia podem pedir mais de você com a Lua em trânsito na casa do trabalho e em tensão com Júpiter. Isso demanda organização, prioridade e capacidade de adaptação frente aos desafios.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos